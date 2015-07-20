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التنمية المحلية: غرفة عمليات "مشروعك" تستأنف عملها عقب إجازة عيد الفطر

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التنمية المحلية: غرفة عمليات "مشروعك" تستأنف عملها عقب إجازة عيد الفطر التنمية المحلية: غرفة عمليات "مشروعك" تستأنف عملها عقب إجازة عيد الفطر
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالوزارة تستـأنف عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وتعمل على مدار اليوم على فترتين من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً.

وذلك لمزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين واستقبال كافة الاستفسارات الواردة حول المشروع من المحافظات والرد عليها وإعداد تقارير متابعة يومية عن انتظام العمل بمواقع المشروع وإعداد مؤشرات تطور العمل، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا منح مزايا خاصة للمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة للاستفادة من (مشروعك) فى تنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل، خاصة مع دخول بنك القاهرة كممول للمشروعات إضافة الى بنوك والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى.

وطالب لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، المحافظين بتكثيف ندوات التوعية الخاصة بالمشروع فى القرى والمراكز والأحياء والتواصل الميدانى مع الراغبين فى الاستفادة من المشروع خاصة الشباب والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة وتذليل أية صعوبات لهم.

ودعا لبيب الراغبين فى الحصول على قروض من ( مشروعك ) الاستفادة من المشروعات الموجودة على بنك الأفكار التابع للوزارة والذى يضم مجموعة من الافكار الابتكارية الجديدة التى يمكن من خلالها اختيار فكرة مشروع جديد غير تقليدى، لافتًا إلى أنه تم إعداد أكثر من 1200 دراسة جدوى عملية للشباب فى العديد من القطاعات للاسترشاد بها لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتم وضع هذه الدراسات على موقع بنك الافكار rabit.eg/sites/ideabank

وأشار إلى أن ارقام تليفونات غرفة العمليات المركزية الخاصة بمتابعة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) هى: ( 37486646- 37486634 - 37486620 – 37486604 – 37486601 – 37486530 – 37486522 – 37486460 – 37486454 – 37486689).

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