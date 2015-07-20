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إقبال كثيف من ناجحى الثانوية العامة على الجامعات الخاصة لتقديم الأوراق

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إقبال كثيف من ناجحى الثانوية العامة على الجامعات الخاصة لتقديم الأوراق إقبال كثيف من ناجحى الثانوية العامة على الجامعات الخاصة لتقديم الأوراق
تشهد الجامعات الخاصة، إقبالا كثيفا من ناجحى الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بها، اليوم الاثنين، ضمن المرحلة الأولى للتقدم للجامعات الخاصة، التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى، والتى من المقرر أن تنتهى الأحد 9 أغسطس المقبل.

كما تشهد كليات الطب والهندسة، إقبال كثيف أيضا عن باقى الكليات الأخرى، وعقدت الجامعات محاضرات تعريفية لخريجى الثانوية العامة، قدمت فيها شرحا مفصلا للمواد بكل كلية ونوعية الدراسة والمصاريف.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 16 أغسطس 2015، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2015.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى بكليات الجامعات الخاصة 95% للطب و90% للصيدلة والعلاج الطبيعى وطب الأسنان، و85% للهندسة.

ورفعت الوزارة، تنسيق كليات "طب الأسنان والهندسة والعلاج الطبيعى" بالجامعات الخاصة 5% عن العام الماضى، حيث إن كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى قبلت الطلاب بتنسيق العام الماضى بحد أدنى 85%، وكان الحد الأدنى لكلية الهندسة 80%، فى حين تقبل الكلية لهذا العام بحد أدنى 85%.

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