أسباب بكاء الرضع بعد تناول وجبة اللبن الصناعى

يعد اللبن الصناعى من أهم البدائل الغذائية للرضع فى حال عدم توافر اللبن الطبيعى، لأى سبب كان وفى هذا الشأن أرسلت قارئة تقول إن طفلها الرضيع تنتابه نوبات من البكاء بعد تناوله لرضعة اللبن الصناعى مباشرة، وعلى الرغم من تغيير نوع اللبن الذى يتناوله، إلا أن تلك المشكلة لم تنته، وتسأل عن أسباب وطرق علاج هذا العرض. أسباب نوبات بكاء الأطفال بعد رضعة اللبن الصناعى

>يجيب عن سؤالها أستاذ طب الأطفال طلعت حسن سالم موضحا أن أهم الأسباب التى تؤدى لإصابة الطفل بنوبات البكاء بعد وجبة اللبن الصناعى، ترجع إلى طبيعة تكوين تلك الألبان، والتى تحتوى على نسبة من الجلوكوز، والذى يؤدى إلى إصابة الطفل بتقلصات وانتفاخات المعدة، وهو ما يعرضه لنوبات البكاء اللاحقة لوجبات اللبن. علاج تقلصات المعدة الناتجة عن تناول الطفل للبن الصناعى

>ينصح طلعت باتباع بعض النصائح الهامة والتى تساعد فى الحد من ظهور أعراض الانتفاخ، وأهمها الحرص على تجشئ الطفل بعد كل رضعه ولأكثر من مرة، لضمان التخلص من جميع الانتفاخات التى تصيبه، كما يمكن إضافة أنواع من العلاجات التى تساعد على تحسين الوظائف الهضمية لدى الطفل، وتساهم فى تخلصه من الأعراض المعوية المصاحبة لتناول اللبن الصناعى، ويفضل استشارة الطبيب، المتابع لحالة الطفل لاختيار النوع المناسب.

شبكةعيونالإخبارية

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