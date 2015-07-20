إصابة شخصين فى تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل جنوب بنى سويف

أصيب شخصان فى تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بالقرب من مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بالمحافظة.

كان اللواء محمد ابو طالب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من المقدم محمد يوسف نائب مأمور مركز سمسطا يفيد بتصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل أمام عزبة الصعايدة التابعة للمركز، مما أسفر عن إصابة محمود عبد المنعم عبد الوهاب، 27 سنة، مقيم قرية مازورة بجرح بالساق اليمنى وأحمد عبد اللطيف حسن، 25 سنة، ومقيم قرية مازورة بكسر بالساق اليمنى وتم نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.