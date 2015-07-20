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"أمان زى زمان" لمواجهة التحرش بالإسكندرية:جهة مجهولة أزالت لافتات التوعية

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"أمان زى زمان" لمواجهة التحرش بالإسكندرية:جهة مجهولة أزالت لافتات التوعية "أمان زى زمان" لمواجهة التحرش بالإسكندرية:جهة مجهولة أزالت لافتات التوعية
أتمت أمس، مبادرة "إسكندرية أمان زى زمان" لمواجهة التحرش فاعليات عيد الفطر، بعد ثلاثة أيام من العمل المتواصل فى الرصد والإنذار المبكر والتوعية والتدخل القانونى والنفسى، سبقتها فترات من التدريب والإعداد.

وأشار بيان صادر عن المبادرة، إلى أن فاعليات العيد قد شهدت فى يومها الأخير مفاجآت بعضها إيجابى، حيث كانت هناك كثافة فى عدد المتطوعين أغلبهم من الفتيات.

وعلى صعيد آخر، أشار البيان إلى أن جهة مجهولة قامت بإزالة كل اللافتات الداعمة للمبادرة، سواء التى علقها تجار وأهالى صفية زغلول على نفقتهم الخاصة، أو تلك التى أعدها فريق الحملة بغرض التوعية، بالرغم من اجتياز تلك اللافتات للموافقات الأمنية والإدارية.

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