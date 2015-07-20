كريس براون يتعرض للسرقة

ذكرت مصادر صحفية أن النجم العالمي Chris Brown تعرض للسرقة، حيث أقدم 3 ملسحين على إقتحام منزله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وسرقوا نقوداً وأجهزة إلكترونية ثمينة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة People الأمريكية، فإن Brown البالغ من العمر 26 عاماً، لم يكن في المنزل لحظة الحادثة التي وقعت في الصباح الباكر، ولم يتم تحديد قيمة المسروقات بعد.

وفي التفاصيل، فقد إقتحم 3 رجال يضعون أقنعة وجه ومسلحين بمسدس واحد على الأقل، المنزل وهاجموه، وأجبروا أحد أقاربه على الدخول في خزانة الملابس، ولكن لم يصاب بأي أذى.

وقالت شرطة أنجلوس الأمريكية إنها باشرت بالتحقيقات لمعرفة الفاعل، مرجحة أن يكون أحد المقربين من Chris Brown هو من قام بهذه الجريمة.