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خادم الحرمين يبحث مع جعجع مستجدات الأوضاع اللبنانيـة

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خادم الحرمين يبحث مع جعجع مستجدات الأوضاع اللبنانيـة خادم الحرمين يبحث مع جعجع مستجدات الأوضاع اللبنانيـة

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة مساء أمس، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

وأعرب رئيس حزب القوات اللبنانية عن شكره وتقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما يجده لبنان وشعبه من دعم وحرص على أمنه واستقراره في مختلف الظروف.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

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