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ثلاث شركات كبرى توفر 2200 وظيفة لأهالى مدينة العاشر من رمضان

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ثلاث شركات كبرى توفر 2200 وظيفة لأهالى مدينة العاشر من رمضان ثلاث شركات كبرى توفر 2200 وظيفة لأهالى مدينة العاشر من رمضان
أكد محمد شندى المدير المسئول بإحدى شركات الملابس الجاهزة، أن الشركة بالعاشر من رمضان فى حاجة إلى 2000 عامل إنتاج بالمصنع مؤهل أو بدون مؤهل .

وأشار شندى، أن السن المطلوب يتراوح ما بين 17 إلى 42 عاما، والراتب يبدأ من 1025 إلى 1400 جنيه، والتواصل يكون مع إدارة شئون العاملين بالشركة .

فيما قال المهندس عبد الرحمن حسام ، مدير العلاقات العامة بشركة للمناديل الورقية إن الشركة فى حاجة إلى 100 عامل إنتاج مؤهل متوسط، والسن من 22 إلى 33 عاما والمرتب حسب المقابلة والخبرة لا تقل عن عامين.

وأضاف المهندس عبد الرحمن حسام فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المرتبات تبدأ من 1200 حتى 1500 ، وتم تخصيص الوظائف إلى ذكور ، حيث إن عدد ساعات العمل 12 ساعة 6 أيام عمل وراحة الجمعة، وسيتم توفير وجبتين ووسائل مواصلات واستراحات للمغتربين وتأمينات صحية خاصة، وتأمينات اجتماعية وأرباح سنوية، وزيادات سنوية، والمؤهل يبدأ من إعدادية.

وتابع المهندس حسام أن هناك شركة للمواد الغذائية بمدينة العاشر من رمضان تطلب عاملات إنتاج وعاملات تعبئة وتغليف من الإناث والتعيين فورى.

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مصر 365