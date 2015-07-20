إلغاء مشروع "رصيف الفحم" بميناء سفاجا لاعتراض محافظة البحر الأحمر

أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إلغاء مشروع إنشاء رصيف للفحم بميناء سفاجا، بسبب اعتراض محافظة البحر الأحمر على هذا المشروع، خوفًا من إحداث أضرار على حركة السياحة بالمحافظة.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن هيئة موانئ البحر الأحمر تراجعت عن هذا الشروع استجابة لرغبة المحافظة، لافتًا إلى أنه لا يتم تداول فحم فى الميناء سوى 22 ألف طن تأتى من الكويت مرة شهريًا لصالح مجمع الألمونيوم.

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