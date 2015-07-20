أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إلغاء مشروع "رصيف الفحم" بميناء سفاجا لاعتراض محافظة البحر الأحمر

Google+ Print
إلغاء مشروع "رصيف الفحم" بميناء سفاجا لاعتراض محافظة البحر الأحمر إلغاء مشروع "رصيف الفحم" بميناء سفاجا لاعتراض محافظة البحر الأحمر
أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إلغاء مشروع إنشاء رصيف للفحم بميناء سفاجا، بسبب اعتراض محافظة البحر الأحمر على هذا المشروع، خوفًا من إحداث أضرار على حركة السياحة بالمحافظة.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن هيئة موانئ البحر الأحمر تراجعت عن هذا الشروع استجابة لرغبة المحافظة، لافتًا إلى أنه لا يتم تداول فحم فى الميناء سوى 22 ألف طن تأتى من الكويت مرة شهريًا لصالح مجمع الألمونيوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365