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بالأسماء..إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى ببنى سويف

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بالأسماء..إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى ببنى سويف بالأسماء..إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى ببنى سويف
أصيب اليوم الأحد 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من نفق سنور أمام مركز ببا، شمال بنى سويف .

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد سامى توفيق، مدير شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بلاغاً بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من نفق سنور أمام مركز ببا، نتج عنه إصابة 9 أشخاص تم نقلهم لمستشفيات بنى سويف العام والجامعى .

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء توجه سيارة أجرة ميكروباص تحمل لوحات رقم (30524 أجرة المنيا) وبسبب السرعة الزائدة، أختلت عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى لانقلابها وإصابة إبراهيم محمود السيد (30 سنة) وزكريا نجيب فؤاد (18 سنة) وسمعية حنا ميخائيل (75 سنة) وصابر محمود السيد (23 سنة) ومحمود رمضان أبوزيد (14 سنة) وميلاد فكرى نشأت (38 سنة) ومينا زكريا فؤاد (23 سنة) ونادية أبوزيد عبدالله (53 سنة) وياسين على حسن (36 سنة) جميعهم يقيمون محافظة المنيا، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365