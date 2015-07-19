الأحد المقبل.. بدء طرح كراسات شروط حجز 5 آلاف قطعة أرض ببنك التعمير

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى طرح كراسات شروط حجز 5 آلاف قطعة أرض إسكان اجتماعى فى 10 مدن جديدة ضمن القرعة السادسة يوم الأحد المقبل، على أن يتم بدء تلقى استمارة الحجز فى الفترة من 3 أغسطس وحتى 27 أغسطس المقبل.

وتتراوح مساحات الأراضى بين 209 و276 مترا، وذلك فى مدن 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة وقنا الجديدة.

وحول عدد القطع بكل مدينة وٍسعر المتر، أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح عدد 764 قطعة فى مدينة 6 أكتوبر، والعبور بعدد 42 قطعة، بمساحة 276 مترا للقطعة، وسعر المتر 975 جنيها، وبدر بعدد 622 قطعة، بمساحة 276 مترا، وسعر المتر 780 جنيها، والعاشر من رمضان بعدد 494 قطعة، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 700 جنيها، والسادات بعدد 200 قطعة، منها 189 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 565 جنيها، و11 قطعة بمساحة 276 مترا، وسعر المتر 655 جنيها، والصالحية الجديدة بعدد 80 قطعة أرض، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 565 جنيها.

>وأوضح السباعي أنه سيتم طرح أراض فى 4 مدن جديدة بالصعيد، وهى بني سويف الجديدة، بعدد 250 قطعة أرض، بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها للمتر، وأسيوط الجديدة بعدد 500 قطعة ، منها 350 قطعة بمساحة 209 أمتار ، وسعر المتر 565 جنيها، و150 قطعة بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها للمتر، ومدينة طيبة الجديدة، بعدد 1048 قطعة، منها 952 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 610 جنيها، و96 قطعة بمساحة 276 مترا، بسعر 710 جنيهات، ومدينة قنا الجديدة بعدد 1000 قطعة، بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها.

وحول شروط الحجز، لفت السباعى إلى أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25 % من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1 % لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية ، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن من شروط التقديم، أن يكون الشخص طبيعيا ( مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصا معنويا ( شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاما فى تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج - الزوجة - الأبناء القصر)، بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.