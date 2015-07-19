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مباشرة #في_التتش - بالصور والفيديو.. لافتات الجماهير تظهر والمران ينطلق

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يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة من داخل النادي الأهلي وملعب "مختار التتش" بتواجد الجماهير.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في مباراة لم يتحدد ملامحها النهائية حتى الآن من حيث ملعب إقامتها.

جماهير الأهلي ومجموعة أولتراس أهلاوي المنتمية للنادي الأهلي أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حضور مران الفريق الأخير من مدرجات التتش.

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** 7:35 مران الأهلي ينطلق الآن.

** 7:15 صورة .. رسائل جماهير الأهلي من مدرجات ملعب التتش

** 6:55 صورة - رسالة من جماهير الأهلي في مدرجات التتش.

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** 6:45 جماهير الأهلي تهتف" جمهور الأهلي كبير .. الكرة للجماهير".

** 6:35 مجلس إدارة الأهلي يفض اجتماعه الطارئ ويتجه للجماهير لمناشدة عددا كبيرا منهم بترك الجزء القديم من مدرجات التتش نظرا لضعفها وخوفا من حدوث كارثة.

شاهد - فيديو جماهير الأهلي داخل المدرجات وأرضية الملعب في التتش

** 6:30 صور الآن من داخل أرضية ملعب التتش وسط حشود من الجماهير

** 6:30 علم FilGoal.com إلى نية الأهلي الآن لإلغاء المران تخوفا من حدوث أزمة بسبب الأعداد الكبيرة وضعف مدرجات الملعب.

** من داخل الملعب الآن

** 6:03 بعد زيادة كبيرة في أعداد الجماهير بالمدرجات.. عددا من جماهير الأهلي تتواجد داخل أرضية الملعب.

** 5:50 مدرجات التتش تمتلئ على أخرها من كافة النواحي بجماهير الأهلي.

** 5:30 جماهير الأهلي تبدأ في التوافد على فرع النادي بالجزيرة لحضور المران.

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فيديو اليوم السابع

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