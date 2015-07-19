مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بالمنوفية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادثي تصادم بمركزي شبين الكوم وأشمون وتم رفع أثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة بشبين الكوم بمصرع شخص وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق شبين الكوم الشهداء أمام قرية طنبدي نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة ونجم عنها مصرع الطالب قائد الدراجة النارية وإصابة مرافقيه الإثنين وقائد السيارة الملاكي.

كما تلقى إخطارًا من مركز شرطة أشمون بمصرع طالب عقب اصطدام دراجته النارية بسيارة ملاكي بالمواجهة بطريق فرعي البرانية أشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.