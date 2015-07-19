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النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب ملقاة فى الخانكة

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النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب ملقاة فى الخانكة النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب ملقاة فى الخانكة
أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب بطريق الجبل الأصفر وبها أثار حقن باليدين وكدمات لكشف غموض الجريمة وضبط مرتكبيها.

وكان اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، تفيد بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر طوله حوالى170 سم، ذو شعر أسود، أصلع بمقدمة الرأس، ذو لحية كثيفة وشارب طويل، يرتدى جلبابا أبيض اللون أسفلها ملابس داخلية حافى القدمين.

وبمناظرة الجثة تبين وجود أثار حقن باليدين والفخذ الأيسر وكدمة أعلى الصدر، وعثر بين طيات ملابسه على بطاقة رقم قومى باسم "حاتم عبد المقصود عبد المرسى" 36 سنة تم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7862 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365