“القوى العاملة” : 23 يوليو إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، الخميس المقبل الموافق 23 يوليو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الثورة، معبرة عن خالص التهاني لعمال مصر بهذه المناسبة.

وأكدت “عشري” فى بيانٍ لها، أن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلىّ الأجر، فيما أصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، لمتابعة مكاتب العمل، لتنفيذ الإجازة بالمنشآت والشركات.



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