تعرف على أهم الأسعافات الأولية لجروح الآلات الحادة

عادة ما يتعرض الاشخاص لجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسم، نتيجة التعرض لقطع بواسطة آلة حادة مثل السكين أو غيرها من الآلات، مما يجعل للإسعافات الأولية دورا هاما فى التقليل من مخاطر الجرح.

حول ذلك يقول الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد بهئية الهلال الأحمر، إن الجروح القطعية أحد أشهر أنواع الجروح المفتوحة والتى تحدث نتيجة تعرض الشخص للأصابة المباشرة بأله حادة مثل السكين أو الزجاج المكسور.

ويستكمل د. محمود قائلا: "هناك بعض الخصائص التى يتم توافرها فى الجروح القطعية وأهمها":

>1) حدوث نزيف دموى شديد فى حالة وجود جرح قطعى عميق.

2)حواف الجرح تكون واضحة ومحددة ولذلك يطلق عليها أحيانا جرح نظيف، لسهولة تعقيمه وتنظيفه وكذلك لسهولة إجراء غرز جراحية للحفاظ على المظهر الجمالى للجلد المصاب، وتقليل حدوث تشوه أوترك ندبة.

ويتابع د. محمود قائلا: "هناك بعض طرق الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح القطعية وأهمها":

>- تنظيف الجرح من خلال الخطوات التالية وبالتدريج:

>1)ماء بارد، محلول ملح، مطهر البيتادين، محلول ملح أو ماء بارد.

>2) استعمال قطرات من ماء الأكسجين لتنظيف الجرح إذا كانت الآلة الحادة غير نظيفة مثل آلات المشاجرات كالسيوف والسكاكين.

>-إيقاف النزيف من الجرح بالخطوات التالية:

>1)الضغط على الجرح بشكل مباشر بقطعة شاش نظيفة.

>2)فى حالة امتلاء القطعة الأولى بدم المصاب لا يتم استبدالها بأخرى وإنما نضع قطعة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، ومسموح التغيير ابتداء من قطعة الشاش الرابعة، حتى لا يحدث نزيف شديد وكأن الجرح حدث الأن وللسماح للجسم بفترة لتكوين تجلط دموى يقوم بإيقاف النزيف.

>3) إذا لم يقف النزيف يتم رفع مكان الإصابة فوق مستوى القلب لتقليل التدفق الدموى للمكان المصاب.

>4)فى حالة استمرار النزيف عن التوقف يتم الضغط على الشريان المغذى للعضو المصاب، ولتكن الإصابة بكف اليد يتم الضغط على الشريان العضدى بأعلى الذراع من الداخل.

>5) إذا لم يتوقف النزيف نلجأ للحل الأخير قبل الوصول للمستشفى وهو ربط Tourniquet أعلى المكان المصاب.