الإسكان تنتهى من تنفيذ 45 مشروعا للصرف الصحى بالقرى فى 7 محافظات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء تنفيذ 45 مشروعا بالكامل من مشروعات تغطية الصرف الصحى فى القرى ضمن المنحة الإماراتية، وذلك فى 7 محافظات، منها 4 محافظات فى الدلتا و3 محافظات فى الصعيد، ضمن تحسين خدمة الصرف الصحى بالقرى المصرية والمحافظة على صحة المواطن و البيئة.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المحافظات السبع التى تم تنفيذ المشروعات، هى الشرقية ( 7 قرى)، المنوفية ( 8 قرى)، البحيرة ( 9 قرى)، الغربية ( 10 قرى)، المنيا ( 5 قرى)، أسيوط ( قريتين)، سوهاج (4 قرى)، مؤكدا أن من يقوم بتنفيذ المشروعات شركات مصرية، من بينها المقاولون العرب والمقاولات المصرية ومصنع حلوان، والنصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو).

وأشار الوزير إلى أن القرى التى تم إنهاؤها هى صفط الحرية والوفائية والنجيلة وكفر الرحمانية وكفر السابى والقروى والحرفة وسحالى ودسنونس الحلفاية فى محافظة البحيرة، وزاوية رزين وسروهيت وهيت وكفر البتاتون وكفر الشيخ خليل ودمليج والشهيد فكرى وكفر الحمادية بمحافظة المنوفية، وتلبنت قيصر ومحلة أبوعلى وميت السودان وشبشير ودمرو وكفر دمرو وبنفور و كفور بلشاى ودنشور وصناديد فى محافظة الغربية، وعبدالملك منصور وبير عمارة وسلمنت وعزب البحاير والديدامون وغزالة عبدون وميت العز بمحافظة الشرقية، وبنى أحمد الغربية وصفط الخمار وشوشة والقيس وكوم مطاى بمحافظة المنيا، والحرافشة ونزلة عبدالله وعنبيس والحسنة فى محافظة سوهاج، والصبحة وبنى هلال بمحافظة أسيوط.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر لدولة الإمارات لمساهمتها فى تنفيذ مشروعات حيوية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، مثل مشروعات صرف صحى القرى، والوحدات السكنية فى عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، أهمها 6 أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد والغربية والشرقية.

وأشار مدبولى إلى أنه تم زيادة ما يقرب من 20% من القرى المصرية المخدومة بالصرف الصحى، حيث تم تنفيذ مشروعات لـ 180 قرية خلال العامين الماضيين فقط، ليصبح العدد المخدوم 660 قرية، فى الوقت الذى تم فيه تنفيذ مشروعات صرف صحى لـ 480 قرية طوال الثلاثين عاما الماضية، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة عاجلة يتم بها رفع نسبة التغطية بالقرى من 14.6% إلى 47% خلال عامين فقط.

وأوضح الدكتور على شريف عبد الفياض، مساعد الوزير للتطوير، أنه جارى تنفيذ مشروعات حالية فى 1087 قرية و127 تابعا، لافتا إلى أن الخطة العاجلة التى سيتم تنفيذها بجانب المشروع القومى لصرف صحى القرى، تهدف إلى تغطية 1520 قرية خلال عامين، منها استئناف لمشروعات بدأ تنفيذها منذ سنوات، وتوقفت، وتتراوح نسب تنفيذها بين 10 إلى 60%، فضلا عن جاهزية تصميمات لـ220 قرية، وتمويل 404 قرى أخرى من خلال المنح والقروض التى تم الاتفاق بشأنها.

وشدد عبد الفياض على أنه بتنفيذ هذه المشروعات، سيتم رفع نسبة التغطية للقرى من 14.6% إلى 47%، خلال سنتين فقط، موضحا أن ما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين من مشروعات صرف صحى القرى تمثل نحو 38% ما تم تنفيذه طوال 30 عاما من مشروعات القرى.