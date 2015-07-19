7 نصائح للتعامل مع ابنتك المراهقة أهمها بلاش تهديد وتفتيش

تسأل الكثير من الأمهات عن كيفية التعامل مع أبنائها فى مرحلة المراهقة وخاصة الفتيات، واللاتى يتميزن بالحساسية الزائدة فى تلك المرحلة؟

وتقدم سهام حسن الأخصائية النفسية، بعض النصائح للأمهات للتعامل الجيد مع أبنائها فى مرحلة المراهقة، وخاصة الفتيات، ومنها:

1- يجب أن تحاول الأم اقتحام عالم ابنتها وأن تكتسب ثقتها.

>2- ينصح باختراق الحاجز الذى تحاول الفتاة بناءه بين الأم والبنت.

>3- يجب أن تتجنب الأم أسلوب التهديد والتحذير فى تعاملها مع المراهقة، مهما أخطأت لأنها أساليب تفقد مع مرور الوقت قيمتها.

>4- تجنب استخدام أسلوب الضرب فى التعامل مع البنات، لأن ذلك يتسبب فى تماديها فى الخطأ خوفا من العقاب، ولهذا نجد أن أسلوب العقاب بالضرب على الأخطاء التى ارتكبتها الطفلة يدفعها إلى الكذب وكتمان أسرارها عن الأم فى سن المراهقة.

>5- على الأم أيضا أن تدرك أنها مجرد حلقة ضمن سلسلة طويلة تتعرض لها المراهقة، مع الأصدقاء من المدرسة والإنترنت والنادى إلى آخره، فرغم أهمية القيم الاجتماعية التى نزرعها فى بناتنا فإنها لا تكفى لأننا لا نعيش وحدنا.

>6- يجب أن تتقرب الأم من ابنتها وتعيش عالمها بكل تفاصيله، فتتعرف على صديقاتها، وتتعرف على اهتمامات ابنتها وتشاركها فيها وتدعمها.

>7- بعض الأمهات يستخدمون أسلوب التفتيش فى أشيائها خوفا عليها، ولكن لابد أن تفعل ذلك بحرص ومن بعيد ودون علم الفتاة.