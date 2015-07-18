القوات المسلحة تصدر بيانا مفصلا بعد قليل حول حادث كمين أبو رفاعى بالشيخ زويد

كتب محمد أحمد طنطاوى

قال مصدر عسكرى لليوم السابع إن القوات المسلحة ستصدر بيانا مفصلا حول حادث استهداف كمين أبو رفاعى جنوب الشيخ زويد، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بما يصدر من بيانات ومعلومات عن القوات المسلحة وعدم نقل معلومات مغلوطة من وكالات الأنباء الأجنبية.

>