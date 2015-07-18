أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المتحدث العسكري : استشهاد3 واصابة 4 إثر سقوط قذيفة فى محيط أحد الكمائن الأمنية بالشيخ زويد

Google+ Print
المتحدث العسكري : استشهاد3 واصابة 4 إثر سقوط قذيفة فى محيط أحد الكمائن الأمنية بالشيخ زويد المتحدث العسكري : استشهاد3 واصابة 4 إثر سقوط قذيفة فى محيط أحد الكمائن الأمنية بالشيخ زويد

قوات الجيش المصري في سيناء – ارشيفية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن  عناصر القوات المسلحة المدعومة بغطاء جوى واصلت إستهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق ( المهدية – التومة – الزوارعة ) مما أسفر عن تدمير سيارتين ( كروز دفع رباعى – تيلاندى ) ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلها وذلك بمنطقة الحمدين جنوب الزوارعة .
> وأضاف أنه  إستشهد (3) من أبطال القوات المسلحة البواسل وأصيب (4) أبطال آخرين إثر سقوط قذيفة عشوائية فى محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد .
> ويواصل رجال القوات المسلحة أعمال الإستهداف والمطاردة للعناصر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا