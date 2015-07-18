قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن عناصر القوات المسلحة المدعومة بغطاء جوى واصلت إستهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق ( المهدية – التومة – الزوارعة ) مما أسفر عن تدمير سيارتين ( كروز دفع رباعى – تيلاندى ) ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلها وذلك بمنطقة الحمدين جنوب الزوارعة .
> وأضاف أنه إستشهد (3) من أبطال القوات المسلحة البواسل وأصيب (4) أبطال آخرين إثر سقوط قذيفة عشوائية فى محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد .
> ويواصل رجال القوات المسلحة أعمال الإستهداف والمطاردة للعناصر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد.
المتحدث العسكري : استشهاد3 واصابة 4 إثر سقوط قذيفة فى محيط أحد الكمائن الأمنية بالشيخ زويد
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن عناصر القوات المسلحة المدعومة بغطاء جوى واصلت إستهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق ( المهدية – التومة – الزوارعة ) مما أسفر عن تدمير سيارتين ( كروز دفع رباعى – تيلاندى ) ومقتل العناصر الإرهابية التى كانت بداخلها وذلك بمنطقة الحمدين جنوب الزوارعة .