الأمير متعب بن عبد العزيز يتفقد عمل قوات الحرس الوطنى ويحتفل معهم بالعيد

نقل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، إلى منتسبي الحرس الوطني في منطقة الحدود الشمالية .

وقال الأمير متعب في لقائه بهم اليوم: لقد حملني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معايدة وتهنئة لكم بمناسبة عيد الفطر المبارك واعتزازه، بكل واحد منكم وانتم تقومون بأداء واجبكم نحو دينكم ووطنكم ،في إطار حرص الملك المفدى على متابعة جميع منسوبي القطاعات العسكرية ."، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورفع وزير الحرس الوطني أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين نيابة عن منسوبي الحرس الوطني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ذخرا للمملكة العربية السعودية.

>جاء ذلك خلال زيارة الأمير متعب لقوات الحرس الوطني بمدينة عرعر يرافقه رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، وعدد من رؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية والوحدات المساندة بالحرس الوطني، حيث كان في استقباله عند وصوله مقر قيادة ( قوة الواجب 10 )، اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، قائد لواء الامام محمد بن سعود الآلي، والعميد محمد بن طاحوس القحطاني، قائد قوة الواجب وأركانات القوة .

وهنأ الأمير منتسبي الحرس الوطني بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على جاهزية قوات الحرس الوطني للدفاع عن بلادنا في جميع مناطق المملكة انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبالتنسيق الكامل مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .