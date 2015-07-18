نيويورك تايمز: لقاء «سلمان» بقادة حماس في مكة لمواجهة إيران

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن لقاء العاهل السعودي الملك سلمان كبار القادة السياسيين بحركة حماس الفلسطينية بمكة المكرمة يعكس رغبة الملك للعمل مع المنظمات الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محللين يرون أن اللقاء يعكس عزم الملك سلمان على حشد أكبر قدر ممكن من العالم العربي ضد إيران التي تعد المنافس الرئيسي للمملكة في الوقت الذي يخشى فيه تزايد النفوذ الإيراني بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماع مكة المكرمة شمل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الذي يعيش في قطر، ويمثل اختلافا مذهلا عن نهج الملك عبد الله الراحل الذي قاد حملة لدحر جماعة الإخوان والجماعات التابعة لها في جميع أنحاء المنطقة، وحماس فرع للإخوان وعميلة لإيران.

وأشار الملك سلمان إلى أنه على استعداد للعمل مع الإخوان لمواجهة إيران ويرى بعض المحللين أن الملك سلمان يحاول إبعاد حماس عن طهران.

ونقلت الصحيفة عن مصطفى العاني المحلل في مركز الخليج للأبحاث “أن آخر شيء يمكن أن يتوقعه لقاء سلمان بخالد مشعل وهذا دليل على أن البيئة الإقليمية بأكملها في حالة تغيير كامل، والسعودية بحاجة لإستراتيجية جديدة لمواجهة النفوذ الإيراني”.