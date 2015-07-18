12 مرضا وعادة خاطئة تسبب الضعف الجنسى

العجز أو الضعف الجنسى من الأمراض الشائعة بين الكثير الرجال، فهى تصيب حوالى 5% من الرجال أكبر من 40 عاما، و20% من الرجال أكبر من 65 عاما، وذلك وفقاً لإحصائيات المعاهد الوطنية للصحة فى أمريكا.

وكشفت تقرير نشر مؤخراً بالموقع الإلكترونى لمركز "مايو كلينيك" الطبى الأمريكى أن العجز الجنسى يعنى عدم قدرة العضو الذكرى على الانتصاب أو عدم الحفاظ على الانتصاب لفترة كافية خلال العلاقة الحميمية، ويصاب به الرجل خلال أى فترة من فترة حياته، لأسباب مختلفة.

ومن أبرز هذه الأسباب: أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع الكولسترول والسكرى والسمنة ومرض الشلل الرعاش والتصلب المتعدد وتدخين السجائر وتناول الخمور، وكما يساهم الاكتئاب والقلق المزمن والإجهاد فى رفع فرص الإصابة بالضعف الجنسى.

>ومن أبرز الأدوية التى تستخدم لعلاج الضعف الجنسى وتقوية الانتصاب: المنشطات الجنسية التى تحتوى على المادة الفعالة "سيلدنافيل"، والذى يعد عقار الفياجرا من أشهرها، ولكن للأسف تساهم المنشطات الجنسية فى الإصابة بآثار جانبية عديدة مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم أو مشاكل بالقلب وأيضاً الغثيان واضطرابات المعدة وإحمرار الوجه ومشاكل بالرؤية.