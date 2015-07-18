أخبار عاجلة

حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون -
أحمد شفيق: لم أقرر بعد خوض انتخابات الرئاسة لعام 2018 -
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس -
مساء dmc - إدارة الصيدلة: نواقص الأدوية 336 نوع تضم 287 صنف غير متوفر مع وجود البديل -
أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف العربى يقصف قاعدة "العند" الجوية بلحج..والمقاومة تأسر47 حوثيا

Google+ Print
التحالف العربى يقصف قاعدة "العند" الجوية بلحج..والمقاومة تأسر47 حوثيا التحالف العربى يقصف قاعدة "العند" الجوية بلحج..والمقاومة تأسر47 حوثيا
شن طيران التحالف العربى غارات جوية على قاعدة "العند" الجوية فى محافظة لحج، فيما تمكنت المقاومة الشعبية من أسر47 عنصرا من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية " - اليوم السبت، عن مصادر يمنية محلية قولها "إن المقاومة الشعبية أسرت عشرات المتمردين الحوثيين، وعناصر من القوات الموالية للمخلوع صالح قرب قاعدة العند الجوية"، مشيرة إلى أن الأسرى سلموا أنفسهم ووضعوا أسلحتهم أثناء المواجهات مع مقاتلى المقاومة فى منطقة الحرور الواقعة بمحافظة لحج.

وأوضحت المصادر أنه فى جبهة عقان بمديرية المسيمير فى محافظة لحج؛ تمكنت المقاومة الشعبية- أيضا- من قطع الطريق الواصل بين "تعز ولحج وعدن"، وكذلك قطع طرق الإمداد للحوثيين وقوات صالح، لافتة إلى أن المقاومة تمكنت من استعادت السيطرة على 3 مرتفعات جبلية تطل على معسكر لبوزة الذى يسيطر عليه الحوثيون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365