التحالف العربى يقصف قاعدة "العند" الجوية بلحج..والمقاومة تأسر47 حوثيا

شن طيران التحالف العربى غارات جوية على قاعدة "العند" الجوية فى محافظة لحج، فيما تمكنت المقاومة الشعبية من أسر47 عنصرا من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية " الإخبارية- اليوم السبت، عن مصادر يمنية محلية قولها "إن المقاومة الشعبية أسرت عشرات المتمردين الحوثيين، وعناصر من القوات الموالية للمخلوع صالح قرب قاعدة العند الجوية"، مشيرة إلى أن الأسرى سلموا أنفسهم ووضعوا أسلحتهم أثناء المواجهات مع مقاتلى المقاومة فى منطقة الحرور الواقعة بمحافظة لحج.

وأوضحت المصادر أنه فى جبهة عقان بمديرية المسيمير فى محافظة لحج؛ تمكنت المقاومة الشعبية- أيضا- من قطع الطريق الواصل بين "تعز ولحج وعدن"، وكذلك قطع طرق الإمداد للحوثيين وقوات صالح، لافتة إلى أن المقاومة تمكنت من استعادت السيطرة على 3 مرتفعات جبلية تطل على معسكر لبوزة الذى يسيطر عليه الحوثيون.

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