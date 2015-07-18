في_القمة – الزمالك لم يفز على الأهلي من 8 سنوات.. لكن أيهما تسيد الفترة الأطول

3997 يوما، هي الفترة الزمنية الأطول التي تسيد خلالها أحد القطبين لقاءات القمة.

بينما الفريق الأخر، لم يخسر الدربي 19 مباراة متتالية.

من تسيد الفترة الزمنية الأطول هو الزمالك. والذي لم يخسر لـ19 مباراة على التوالي هو الأهلي.

قمة الثلاثاء يطمح خلالها متصدر الدوري الزمالك للتتويج، إذ يحتاج لنقطة واحدة فقط من أجل حصد اللقب.

بينما يريد الأهلي أن تستمر هيمنته وسطوته على لقاءات القمة للمباراة رقم 20 على التوالي.

نعم، فالفترة الحالية هي الأطول من حيث عدد المباريات التي لم يفز فيها فريق على الأخر.

فالزمالك لم يفز على الأهلي منذ لقاء الدور الثاني لموسم 2006-2007، حين سجل تامر عبد الحميد وجمال حمزة ثنائية الأبيض يوم 21 مايو 2007.

لم يستطع الأبيض الفوز على الأهلي في 19 مباراة متتالية منذ ذلك الحين. فاز الأحمر 9 لقاءات وتعادل في 10.

لكن الزمالك يبقى صاحب الفترة الزمنية الأطول التي تحكم فيها أحد القطبين في زمام الأمور بمواجهتهما معا.

10 سنوات، 11 شهرا و10 أيام أو 3997 يوما، لم يستطع الأهلي الفوز على الزمالك.

فمنذ انتصاره بثلاثية نظيفة يوم 20 إبريل 1962 بأقدام محمود السايس، طارق سليم ورفعت الفناجيلي، لم يذق الفريق الأحمر طعم الانتصار بمباراة رسمية على الأبيض حتى 30 مارس 1973، حين سجل مصطفى يونس هدف الفوز بلقاء الدور الثاني من الدوري.

خلال تلك الفترة، خاض الفريقان 9 مباريات فقط بسبب ظروف الحرب، فاز الزمالك في 5 منها وتعادل 4.

ولكن، هل الفترة الحالية هي الأطول زمنيا في تاريخ الزمالك التي لم يستطع خلالها الفوز على الأهلي؟

لا، هي ليست الأطول.

فمنذ انتصار الأبيض بالدور الثاني موسم 2006-2007، عدد الأيام التي لم يفز فيها على الأهلي حتى لقاء الثلاثاء المقبل هو 2983 يوما.

بينما الفترة الأطول كانت، 3263 يوما. أو 8 سنوات، 11 شهرا، و5 أيام.

هدفان سجلهما علي خليل وفاروق جعفر مقابل هدف سجله عبد العزيز عبد الشافي بانتصار الزمالك 2-1 يوم 24 ديسمبر 1971، ظل بعدها الأخير بلا فوز على الأهلي حتى 28 نوفمبر 1980.

حين فاز بثنائية أحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد.

فهل يستمر تفوق الأهلي بلقاءات القمة في السنوات الأخيرة؟ أم يحقق الزمالك انتصارا غائبا منذ ثمانية أعوام؟