سعود المعلا يتبادل تهاني عيد الفطر مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهنئة من أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، وقناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا لتقديم التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني وأطباء منطقة أم القيوين الطبية والمواطنين، وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا إلى قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من رجال الأعمال والتجار وأصحاب ومديري المؤسسات والشركات والهئيات العاملة بالدولة الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الفطر السعيد.

حضر الاستقبال الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

صلاة العيد

تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة، وذلك عقب صلاة العيد.

وكان صاحب السمو حاكم أم القيوين، أدى صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين، وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن راشد المعلا، رئيس دائرة المتاحف، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس دائرة الأراضي والأملاك، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

تراحم ومحبة

وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد الذي أكد أهمية هذا اليوم في زيارة الأقارب والأرحام، لما فيه من تواد وتراحم وخلق للمحبة والاحترام بين الناس.

ودعا الخطيب إلى تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء والتراحم بين الأقرباء والتعاون بين الناس جميعاً.. ففي العيد تتقارب القلوب على المودة وتجتمع على الألفة ويتناسى ذو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افتراق ويتصافحون بعد انقباض.

وقال إن هذا العيد يوم فرح وسرور يظهر فيه البشر والحبور، ويتجمل فيه المسلم بأحسن الملابس، والعيد مظهر من شعائر العبودية لله تعالى، يأتي تتويجاً لعبادة الصوم التي من أبرز مدلولاتها الولادة الجديدة للمسلم بلا آثام ولا خطايا.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء، وأن ينعم على دولتنا وسائر البلاد الإسلامية بنعمة الأمن والأمان.