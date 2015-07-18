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"اليوم السابع"يطلق هاشتاج "صورة السيسى"بعد انفراده بصورة الرئيس بطفولته

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"اليوم السابع"يطلق هاشتاج "صورة السيسى"بعد انفراده بصورة الرئيس بطفولته "اليوم السابع"يطلق هاشتاج "صورة السيسى"بعد انفراده بصورة الرئيس بطفولته
أطلق "اليوم السابع" "هاشتاج" بعنوان "صورة السيسى" عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" بعد انفراد الجريدة بصورة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى عمر السادسة بعد انتشار صورة غير صحيحة له.

يشار إلى أن مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى كانوا قد تداولوا صورة غير صحيحة منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عندما كان فى سن السادسة من عمره، وانتشرت الصورة غير الصحيحة تحت هاشتاج تم تداوله بشكل مكثف، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن اليوم السابع نجح فى الانفراد بالحصول على الصورة الحقيقية للرئيس عندما كان طفلاً فى السادسة من عمره، وهى مغايرة تمامًا للمنشورة على الهاشتاج، وتشبه تمامًا الرئيس عبد الفتاح السيسى.


>بالصور.."هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعى يضع صورة غير صحيحة للرئيس السيسى فى طفولته.. و"اليوم السابع" ينفرد حصريًا بنشر الصورة الحقيقية للرئيس فى سن السادسة من عمره.

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