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"ثورة الإنترنت" ترفض سياسة تحجيم الإنترنت وتطالب بحماية المستخدمين

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"ثورة الإنترنت" ترفض سياسة تحجيم الإنترنت وتطالب بحماية المستخدمين "ثورة الإنترنت" ترفض سياسة تحجيم الإنترنت وتطالب بحماية المستخدمين
أكدت صفحة "ثورة الإنترنت"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن أعضاءها مصرون على الموقف الرافض لسياسة تحجيم الإنترنت بأى شكل من الأشكال.

وقالت الصفحة فى بيان تم نشره منذ قليل "نرفض تعديلات الإنترنت الجديدة والتى لا تتناسب مع مطالبنا، وهى إنترنت غير محدود بدون استخدام عادل وبأسعار تتناسب مع متوسط دخل المواطن، وسرعات وجودة تتناسب مع نظيراتها فى الدول المجاورة".

كما طالبت الصفحة بضرورة تفعيل الدور القانونى والرقابى لجهاز تنظيم الاتصالات، وهو حماية حقوق المستخدمين، وليس ما نراه حاليا من حماية لمصالح الشركات، بالإضافة لإقالة كل من تسبب أو ساعد الشركات فى سرقة المواطن المصرى أو الاحتيال عليه .

واختتمت: "كنا وما زلنا مصرين على أن سبب قوتنا هو دعمكم لنا، وأن هدفنا تحقيق مطالبنا، والتى لن نتوانى عن بذل أى جهد لتحقيقها".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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