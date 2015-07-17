علشان تحمى نفسك من أضرار الكحك وتظبط السكر والكولسترول اشرب حلبة

من أهم العادات المصرية القديمة صناعة الكحك فى المنزل، ولكن فى هذه الأيام أصبح الكثيرون يشترونه جاهزًا، إلا أن الكحك المنزلى صحى أكثر.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن الكحك الجاهز يتم صناعته بدون إضافة الكثير من السمن البلدى، ويتم إضافة مكسبات رائحة الكحك، الذى يعطيه رائحة مميزة، وهذه الرائحة تجنب الإنسان الإصابة بالاضطرابات الهضمية الناتجة عن دسامته .

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح لتجنب حدوث مشاكل صحية فى فترة العيد، وأهمها:

>1- الحرص على تناول طبق السلطة الخضراء.

>2- تناول الخضراوات أو الفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال، الجزر، البلح، الخيار، الخس، بعد تناولك للكحك مباشرة، فهذا يقلل من امتصاص الدهون فى الجسم.

>3- الإكثار من تناول الماء.

>4- كما ينصح بتناول مشروب الحلبة، الذى يجنبك حدوث أى مشاكل صحية فى العيد، وذلك يرجع إلى أنها تنظم نسبة السكر فى الدم، والكولسترول.