هل سيخلص أسامة بسطاوي لمهنة والده؟

سطع نجم الراحل محمد بسطاوي في رمضان من خلال ابنه أسامة، الذي يبدو أنه سيسير على درب والده الراحل في عالم التمثيل، رغم أن عشقه الأول هو الغناء. أسامة دخل عالم التمثيل أول مرة من خلال مسلسل "دار الغزلان". والمصادفة العجيبة أن المسلسل كان أول عمل له وآخر عمل لوالده الذي اشتدّ عليه المرض في نفس المسلسل ليقضي نحبه بعد حين. أسامة البسطاوي تألق في رمضان و بذل مجهوداً لا يستهان به من خلال المسلسل الاجتماعي "وعدي" وحتى في مسلسل "حبال الريح"، وقد حظي أسامة بتشجيع وتحفيز عدد كبير من المخرجين والممثلين لأجل إتمام مسيرة والده الذي كان يعدّ من ألمع نجوم الدراما المغربية. فهل سيحمل أسامة مسؤولية الاسم و يبدع كما أبدع والده؟ خاصة و أن المشاهدين لاحظوا أحياناً كثيرة تأثره بطريقة والده في الأداء ، ذلك ما ستجيب عنه الأيام المقبلة؟ علما أن أسامة أسس لخطوات أولى واثقة في عالم التمثيل .