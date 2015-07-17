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مقتل 81 شخصا فى حملة قوات النظام السورى على مدينة الزبدانى

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مقتل 81 شخصا فى حملة قوات النظام السورى على مدينة الزبدانى مقتل 81 شخصا فى حملة قوات النظام السورى على مدينة الزبدانى
أفاد ناشطون سوريون، بأن الحملة العسكرية التى شنها قوات النظام السورى وقوات حزب الله اللبنانى الموالية له خلال 14 يوم الماضيين، أسفرت عن مقتل 81 شخصا.

وقال الناشطون -حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة- إن الحملة العسكرية على مدينة الزبدانى بريف دمشق دخلت يومها الرابع عشر، حيث مازالت قذائف الهاون والمدفعية تتساقط على المدنية المحاصرة من قبل القوات الحكومية وقوات تابعة لحزب الله اللبناني.
>وأضاف الناشطون أن معارك الزبدانى أسفرت حتى الآن عن مقتل 34 عنصراً من حزب الله و17 من القوات الحكومية، بالإضافة إلى عنصرين من الحرس الثورى الإيراني، بينما قتل 30 عنصراً من المعارضة المسلحة فى المدينة.
>يشار إلى أنه بحسب التقرير فقد سقط على مدينة الزبدانى ، منذ بدء القتال فى الثالث من يوليو الجارى ما يقرب من 470 برميلا متفجرا وأكثر من 400 صاروخ.
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