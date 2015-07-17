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مواطنون لـ «محافظ قنا»: 60 يومًا بلا مياه للشرب حتى في العيد

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مواطنون لـ «محافظ قنا»: 60 يومًا بلا مياه للشرب حتى في العيد مواطنون لـ «محافظ قنا»: 60 يومًا بلا مياه للشرب حتى في العيد

محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان

استغاثة جديدة يطلقها أهالي قرى مدينة نجع حمادي إلى محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان؛ بسبب تكرر انقطاع مياه الشرب، في قري شرق النيل التي تتبع إداريًا تقسيم منطقة «الرحمانية»، والقري المحيطة بها، وصولًا لقرية القناوية البحرية، التي تقع علي ضفاف النيل مباشرة، حيث انقطعت مياه الشرب لأكثر من 60 يومًا حتى أول أيام العيد -علي حد قول المواطنين-.

وأضاف عدد من الأهالي خلال حديثهم لوكالة «أونا»، مشكلة انقطاع المياة قديمة ومتكررة ونادرًا ما تصل إلي المنازل في ساعات متاخرة من الليل، ما يحمل المواطنين إعباء معيشية لا تحتمل مقابل توفير المياه من المصادر الجوفية كالطلمبات، أو شرائها وتكبد نقلها من منطقة إلى آخرى في صورة غيرة آدامية، حتى في شهر رمضان المبارك، وظروف الشهر الفضيل الخاصة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب.

وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، صرح أن بعض القرى البعيدة عن مياه نجع حمادي، بها ضعف في وصول المياه، بسبب أن محطة نجع حمادي السطحية تصرف 800 ل /ث، وتغذي مدينة نجع حمادي، وقرى غرب النيل وبعض قرى فرشوط.

كتب: هاشم هاشم

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