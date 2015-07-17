توتي: مواجهة ريال مدريد ليست كأي مباراة ودية

(إفي): أكد القائد التاريخي لفريق روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، اليوم في مؤتمر صحفي أن مجرد "اللعب أمام ريال مدريد يعد أمرا عظيما"، مشيرا إلى أن هذه المباراة "لن تكون كسائر الوديات".

وأعرب بطل العالم، الذي سبق له وسجل ثلاثة أهداف في الفريق الأبيض بالمباريات الرسمية، عن أسفه لغياب الحارس إيكر كاسياس عن الفريق الإسباني، الذي انتقل حديثا إلى بورتو البرتغالي.

وصرح "من المؤسف ألا أتمكن من مواجهته، لقد تقابلنا من قبل في العديد من المناسبات، وهو ليس لاعب كبير فقط بل شخص رائع أيضا".

وتحدث توتي، الذي يستعد لخوض موسمه الـ24 مع روما، عن كيفية استعدادات الفرق المختلفة للموسم الجديد "هناك العديد من الفرق الإسبانية والإنجليزية التي تعمل تقريبا بطريقة واحدة بالكرة وتأمل في الوصول لأبعد دور في المنافسات. لا أحد يعلم إذا كانت فرقا أفضل أم أنها تعمل بشكل أفضل، على كل حال هذا شيء يدفعنا للتطور".