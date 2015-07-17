النني وحمودي ينتظران بطل بولندا في بداية مشوار بازل بدوري الأبطال

أسفرت قرعة الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بازل بطل الدوري السويسري للفائز من مواجهة ليخ بوزنان بطل بولندا وساراييفو بطل البوسنة.

وبعد فوز الأول ذهابا في البوسنة 2-0، أصبح قاب قوسين أو أدنى من مواجهة ثنائي بازل، محمد النني وأحمد حمودي في المرحلة الثالثة من تصفيات المسابقة الأوروبية.

ستقام مباراة الذهاب أحد يومي 28 و29 يوليو، ثم يستضيف بازل موقعة الإياب يوم 4 أو 5 أغسطس.

وفي حال تخطي بازل هذه المرحلة، ستتبقى له مواجهة وحيدة بالتصفيات للتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال الذي سيقام نهائي النسخة المقبلة منه في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.