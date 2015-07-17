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النيابة تنتقل لمناظرة ضحايا اشتباكات الإخوان وأهالى الطالبية

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النيابة تنتقل لمناظرة ضحايا اشتباكات الإخوان وأهالى الطالبية النيابة تنتقل لمناظرة ضحايا اشتباكات الإخوان وأهالى الطالبية
أمرت نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول بتشريح 6 أشخاص قتلوا فى الاشتباكات التى وقعت بمنطقة الطالبية بين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والأهالى عقب صلاة عيد الفطر المبارك، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما تباشر النيابة التحقيق مع عدد من المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأحداث، وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت بدعوة من عناصر ينتمون لجماعة الإخوان بالتجمع بمنطقة الطالبية والتظاهر عقب صلاة عيد الفطر مستخدمين الألعاب النارية وبحوزتهم أسلحة، وعندما اعترضهم الأهالى بسبب الهتافات المعادية للجيش والشرطة، أطلقوا الأعيرة النارية مما أسفر عن سقوط 6 ضحايا وإصابة آخرين .

وانتقل فريق من نيابة جنوب الجيزة لمناظرة جثث المجنى عليهم، وتبين من المناظرة الأولية إصابة المجنى عليهم بأعيرة نارية وطلقات خرطوش.

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مصر 365