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جينيفر لوبيز تودع «أمريكان أيدول» نهائياً

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جينيفر لوبيز تودع «أمريكان أيدول» نهائياً جينيفر لوبيز تودع «أمريكان أيدول» نهائياً

كتب : إنجى الطوخى: منذ 38 دقيقة

شهرته العالمية التى تخطت الآفاق لم تمنع المغنية الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز من اتخاذ قرار بمغادرته نهائياً، هو البرنامج الشهير «أمريكان أيدول» الذى تشهد منطقة الشرق الأوسط نسخة معربة منه بعنوان «أراب أيدول».

وكانت المغنية اللاتينية الشهيرة التى تبلغ من العمر 43 عاماً أثارت كماً هائلاً من الشائعات حول استمرارها كـ«حكم» فى الموسم الـ«13» من برنامج «أمريكان أيدول» أم لا، حتى أعلن المنتج التنفيذى «Nigel Lythgoe» مغادرة «لوبيز» بشكل نهائى للبرنامج الذى يذاع على «فوكس» التليفزيونية.

وقالت «لوبيز» خلال حوار أجرته مع ريان سكريست، صاحب أشهر برنامج إذاعى فى الولايات المتحدة: «أنا لا أعرف ما يحدث الآن، ولكن فى المستقبل قد يتغير الأمر، فنحن دوماً على موعد مع العروض غير المتوقعة التى يقدمها القدر لنا»، ثم استطردت «لوبيز»: «لن أنكر أننى كنت عاطفية بعض الشىء بشأن مغادرة البرنامج، ولكننى قضيت وقتاً طيباً معهم وشعرت أننى وسط أسرتى».

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