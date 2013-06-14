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عبير صبرى في العناية المركزة لإصابتها بتسمم غذائى

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عبير صبرى في العناية المركزة لإصابتها بتسمم غذائى عبير صبرى في العناية المركزة لإصابتها بتسمم غذائى

كتب : نجلاء أبوالنجا: منذ 32 دقيقة

حالة من الفزع والحزن سادت الوسط الفنى بعد انتشار خبر يؤكد إصابة عبير صبرى بمرض خطير واحتجازها وهى فى حالة سيئة بأحد مستشفيات مدينة نصر، لدرجة أن أحد البرامج طالب مشاهديه بالدعاء لها بعد أن ساءت حالتها الصحية والنفسية.

مصادر مقربة من «عبير» أكدت لـ«الوطن» أن خبر احتجازها بالمستشفى صحيح، بل إنها ترقد فى غرفة العناية المركزة بسبب إصابتها بنزلة معوية شديدة تسببت فى حدوث مضاعفات خطيرة، منها هبوط حاد فى الدورة الدموية والضغط، مما تطلب احتجازها بغرفة العناية المركزة لاحتياجها إلى عناية طبية مكثفة، وأكد المصدر أنه يرجح أن يكون سبب الإصابة تناولها طعاماً خارج المنزل أدى إلى إصابتها بتسمم.

وتلازم «عبير» فى المستشفى شقيقتها الصغرى المذيعة مروة صبرى، ويزورها بعض الأصدقاء المقربين جداً مثل الإعلامية سهير جودة ومى حامد. «عبير» كانت تصور أكثر من مسلسل فى هذه الفترة استعداداً لشهر رمضان، ومنها مسلسل «خلف الله» أمام نور الشريف وصبا مبارك وإخراج حسنى صالح، كذلك مسلسل «الوالدة باشا» مع المخرجة عادل وبطولة سوسن بدر وباسم سمرة و«مزاج الخير» مع مصطفى شعبان وعلا غانم ودرة، وإخراج مجدى الهوارى، وجميع هذه المسلسلات تم تأجيل تصوير دور «عبير» بها لحين تحسن حالتها الصحية.

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