محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر فى ديوان عام المحافظة

استقبل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة لتقديم التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ المحافظ مساء الخميس - خلال الاستقبال - جموع الشعب المصرى وشعب محافظة أسيوط بقدوم عيد الفطر المبارك متمنيا دوام الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء داعيا الله أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على الشعب المصرى.



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رجال الدين المسيحي يهنئون المحافظ بعيد الفطر



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الأنبا يؤانس مطران اسيوط خلال تقديم التهنئة



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المحافظ يستقبل المهنئين



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قيادات المحافظة يستقبلون المهنئين