مقتل 8 حوثيين وإصابة 6 آخرين فى استهداف لكمين بمحافظة شبوة فى اليمن

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 8 حوثيين وجرح 6 آخرين فى كمين استهدف مركبتين لهم ببلدة نصاب محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وكان قد سيطر مسلحو المقاومة الشعبية أمس الأربعاء على ميناء عدن فى المعلا جنوب اليمن بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الموالية للحوثيين.

ونقل موقع براقش نت الإخبارى عن مصدر محلى قوله، إن المقاومة تقدمت من الأحياء الشرقية للمعلا وسيطرت على عدد من الأحياء قبل أن تبسط سيطرتها على المرفأ الاستراتيجى جنوب اليمن.

يذكر أن عدن تشهد معارك بين المقاومة الشعبية وقوات موالية للحوثيين مدعومة بقوات تابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح للسيطرة على المدينة.