الداخلية السعودية تكشف هوية انتحارى الرياض

كشفت وزارة الداخلية السعودية هوية الانتحارى الذى قام بتفجير السيارة التى يستقلها عند احد نقاط التفتيش بالرياض ماادى لمقتله وإصابة رجلى امن.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية إنه "بمباشرة الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية فى هذه الجريمة النكراء تبين من إجراءات التثبت من هوية قائد السيارة أنه المدعو عبدالله فهد عبدالله الرشيد، سعودى الجنسية، من مواليد 1417هـ، ولم يسبق له السفر خارج المملكة".

وأضاف انه "اتضح كذلك أنه أقدم، قبل قيامه بتفجير السيارة عند نقطة التفتيش الأمنية، على قتل خاله العقيد راشد إبراهيم الصفيان، فى منزله بالرياض مشيرا إلى أن الحادث لايزال محل المتابعة الأمنية.

>