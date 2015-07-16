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"سياحة الإسماعيلية": إشغال شاليهات بحيرة التمساح 100% خلال أيام العيد

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"سياحة الإسماعيلية": إشغال شاليهات بحيرة التمساح 100% خلال أيام العيد "سياحة الإسماعيلية": إشغال شاليهات بحيرة التمساح 100% خلال أيام العيد
بدأت القرى السياحية وأماكن شاليهات بحيرة التمساح والبحيرات المرة في استقبال مصطافى إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهدت شاليهات مدينة فايد الإسماعيلية ارتفاعا فى نسبة الإشغال السياحى وصلت إلى 100%.

وقال محمد القماش مدير نادى الفيروز بمدينة الإسماعيلية: إن شاليهات النادى مشغولة بنسبة 100% طوال فترة عيد الفطر.

وأضاف: "نجهز طوال شهر رمضان لاستقبال عيد الفطر، وخاصة أنه يتزامن مع الصيف هذا العام".. موضحاً أن نسبة الإشغالات مكتملة، وهناك مساحات متاحة لاستقبال سائحى اليوم الواحد.

وزادت شواطئ الإسماعيلية على بحيرة التمساح من مساحات الظل على الشواطئ الرملية لاستقبال المصطافين بخلاف حاجزى الشاليهات.

وتعتبر الإسماعيلية أحد أشهر مصايف اليوم الواحد، ولكن تطور أسلوب الشواطئ بزيادة شاليهات للإقامة فتح المجال للإقامة أكثر من يوم بالإسماعيلية لتنشيط السياحة الداخلية.

وتعتبر نوادى الفيروز والملاحة والتعاون أكبر الشواطئ التابعة لديوان محافظة الإسماعيلية، التى فتحت المجال للإقامة فى شاليهات بخلاف القرى المخصصة لضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وقال مصدر بإدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الإدارة استعدت بتوزيع ملصقات دعائية، ووجود موظفين لإرشاد المصطافين بأماكن الشواطئ.

وأضاف أن القرى السياحية والفنادق بمدينة فايد، مشغولة بنسبة 100% فى فترة العيد، أما بعد العيد يبقى الإشغال مقتصراً على العمال الأجانب العاملين على كراكات حفر قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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