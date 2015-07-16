أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية قطر: علاقاتنا تاريخية مع ايران

Google+ Print
وزير خارجية قطر: علاقاتنا تاريخية مع ايران وزير خارجية قطر: علاقاتنا تاريخية مع ايران
أكد الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطرى أن الاتفاق النووى بين إيران ودول الغرب هو أمر إيجابى ليس بالنسبة للعالم فحسب وإنما لدول المنطقة عموما.

وأشار العطية، فى تصريحاته التى وردت ضمن برنامج امانبور على سى أن ان الأمريكية، إلى أن "قطر كانت أول من دعم وشجع على أن تتم تسوية هذا الملف بطريقة سلمية".

وأضاف أن "قطر مهتمة بأمن وسلامة المنطقة من أى خطر نووى، ومن حق أى دولة أن يكون لديها برنامج نووى يستخدم لغايات سلمية ويخضع للرقابة الدولية"، مستدركا بالقول إنه "فى حال عدم الاستجابة للرقابة فإن من حق كل دول المنطقة أن يكون لها الحق بامتلاك التقنية النووية ، وعن الموقف الإسرائيلى المندد بهذا الاتفاق، قال العطية فى التصريحات التى اوردتها وكالة الانباء القطرية (قنا) أن "موقف إسرائيل يختلف كليا عن الموقف القطرى والذى يتجلى فى ألا تحصل أية قوة فى الشرق الأوسط على السلاح النووى سواء أكانت إسرائيل أو إيران".

وتابع "هناك رأيان مختلفان حيال هذا الموضوع، فهناك رأى يقول بأن هذا الاتفاق سيُهدّئ إيران وسيجعلها تتقارب أكثر وبشكل افضل مع دول المنطقة، أما الموقف الثانى الذى لا نتمنى رؤيته هو أن هذا الاتفاق سيمنح إيران المزيد من الإمكانيات المادية لمواصلة الأعمال التى تقوم بها فى سوريا والعراق واليمن".

واستطرد العطية قائلا "نأمل فى أن تكون إيران مطمئنة أكثر لتتقارب أكثر مع دول المنطقة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل