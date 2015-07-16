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بريطانيا ترسل طائرة تجسس إضافية لمحاربة تنظيم داعش

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بريطانيا ترسل طائرة تجسس إضافية لمحاربة تنظيم داعش بريطانيا ترسل طائرة تجسس إضافية لمحاربة تنظيم داعش
قال وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون اليوم الخميس أن بلاده سترسل طائرة تجسس إضافية إلى العراق وسوريا خلال الأسابيع المقبلة للمساعدة فى محاربة تنظيم داعش.

ويشن سلاح الجو الملكى البريطانى غارات منتظمة فى العراق لكن مشاركته فى سوريا تقتصر حتى الآن على تحليق طائرات المراقبة لجمع المعلومات.

وطلب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون من المشرعين فى وقت سابق هذا الشهر بحث إمكانية انضمام بريطانيا للغارات الجوية التى تقودها الولايات المتحدة فى سوريا.

وعقدت بريطانيا صفقة لشراء ثلاث طائرات مراقبة من طراز ايرسيكر ريفت جوينت للمراقبة من الولايات المتحدة.

وتعمل احدى هذه الطائرات بالفعل فى الشرق الأوسط مع طائرات بريطانية من بينها طائرات ريبر بدون طيار ومقاتلات من طراز تورنادو.

وقال فالون فى مؤتمر للمعهد الملكى لدراسات الدفاع والأمن فى لندن "ستسلم أحدث طائراتنا من طراز ايرسيكر الشهر المقبل قبل سبعة أشهر من موعد تسليمها وستعمل بعد ذلك بوقت قصير فى العراق وسوريا لتقدم الدعم الضرورى فى قتال تنظيم الدولة الإسلامية."

وشبه فالون محاربة التنظيم المتشدد بمعركة بريطانيا الجوية بين سلاح الجو البريطانى وسلاح الجو الألمانى النازى عام 1940 والتى تحل الذكرى الخامسة والسبعين لها هذا العام.
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