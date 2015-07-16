أهالى الصيادين المحتجزين بليبيا يناشدون الخارجية التدخل للإفراج عن ذويهم

تعيش قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، حالة من الحزن بسبب احتجاز 15 من الصيادين بمصراته الليبية، منذ أكثر من 40 يوما، ورغم المناشدات المتعددة فلم يفرج عن الصيادين المحتجزين حتى الآن.

من جانبه، أكد أحمد نصار، نقيب الصيادين، أن أسر الـ15صيادا يعيشون فى قلق مستمر على الصيادين، خشية أن يحدث لهم ما حدث لـ"جمال محمد البهلوان"، والذى لقى حتفه لإصابته بطلق نارى على أيدى أفراد جماعة فجر ليبيا وتم نقل جثمانه عن طريق الصيادين المقيمين بليبيا للقرية ودفنه منذ عدة أيام، مطالبا وزير الخارجية سرعة التدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين.

وأضاف هناك 15 صيادا محتجزين فى مصراتة، ويعانى عدد من الصيادين من أمراض متعددة يخشى عليهم من الموت، والصيادون المحتجزون هم (ناجى حميدو حميدو فراج، أمجد وحيد احمد منصور، يحى السيد محمد احمد البهلوان، السيد السيد محمد احمد البهلوان ،حسن حسن حسن لزم ،حسن محمد عبد الرحمن لزم، على محمود محمد درويش، سعيد سعيد محمد فراج، بدوى محمد محمد البهوان، فتحى السيد احمد البهلوان، سعيد عبده سعيد فراج، مجد عبد الجليل محمد فراج، محمد على حسن لزم، السيد أحمد محمد محمد قشلان، نشأت محمد أبو حجازى).

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