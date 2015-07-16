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بالصور.. إجراء أول جراحة لتصغير الجمجمة بتقنية 3D لطفل صينى

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بالصور.. إجراء أول جراحة لتصغير الجمجمة بتقنية 3D لطفل صينى بالصور.. إجراء أول جراحة لتصغير الجمجمة بتقنية 3D لطفل صينى
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، الضوء على طفل صينى، أصبح أول طفل فى العالم يخضع لعملية تصغير للجمجمة بتقنية 3D، حيث نمت رأسه إلى أن وصلت إلى أربع مرات الحجم العادى.

وقد عانى الطفل الصينى "هان هان"، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات، من عيب خلقى نادر تسبب فى انتفاخ رأسه إلى حجم ضخم للغاية، بسبب تراكم السوائل فى الدماغ.

وكانت حالته متقدمة للغاية، حيث إن السائل شغل أكثر من 85 فى المائة من دماغه، مما جعل جمجمته ثلاث إلى أربع مرات أكبر مما كان ينبغى أن تكون، ويتمثل الخطر فى السوائل الزائدة التى تضع الضغط على الدماغ، وتتسبب فى الإضرار بها.

وقبل أن يخضع للعملية الجراحية عانى هان هان من بعض المشاكل الطبية مثل ترقق أو هشاشة الجمجمة وضعف تدفق الدم.

وحذر الأطباء عائلة الطفل من تمزق جمجمته فى أى لحظة، لذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجلة.

وسرعان ما نقل الطفل إلى مستشفى الشعب الثانية فى مقاطعة هونان بوسط الصين.

وتم ابتكار الجزء الخارجى من جمجمة الطفل الصينى باستخدام سبائك التيتانيوم، ثم خضع لعملية تمت فيها إزالة فروة رأسه والجزء العلوى من الجمجمة ثم تم تعديل أوضاع دماغه وإخراج الكم الهائل من السوائل الزائدة الموجودة فى رأسه.

واستغرقت العملية أكثر من 17 ساعة ومن المتوقع الآن أن يشفى بالكامل.

الطفل بعد الجراحة -اليوم السابع -7 -2015
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الطفل بعد الجراحة

الطفل قبل إجراء الجراحة -اليوم السابع -7 -2015
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الطفل قبل إجراء الجراحة

الطفل وبجواره الجمجمة التعويضية -اليوم السابع -7 -2015
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الطفل وبجواره الجمجمة التعويضية

الطفل بعد مرور 17 ساعة من جراحة زراعة الجمجمة البديلة -اليوم السابع -7 -2015
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الطفل بعد مرور 17 ساعة من جراحة زراعة الجمجمة البديلة

الطفل فى مرحلة تحضيره لغرفة العمليات -اليوم السابع -7 -2015
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الطفل فى مرحلة تحضيره لغرفة العمليات

بعد الخروج من غرفة العمليات والإفاقة -اليوم السابع -7 -2015
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بعد الخروج من غرفة العمليات والإفاقة

عمة الطفل تبكى فرحا بعد نجاته -اليوم السابع -7 -2015
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عمة الطفل تبكى فرحا بعد نجاته


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