العقاب الثورى "الإخوانية" تعلن إعدام مواطن فى الشرقية لتعاونه مع الأمن

أعلنت مجموعة العقاب الثورى المقربة من جماعة الإخوان أنها أعدمت مواطنا فى محافظة الشرقية، بسبب تعاونه مع أجهزة الأمن بحسب البيان الصادر على موقعهم الرسمى.

وأشار بيان المجموعة إلى أن هذه المواطن قدم نحو 40 بلاغا ضد نشطاء الإخوان وأنصارهم الذى أسماهم البيان بـ"الثوار"، وأوضح أنهم قاموا برصد المواطن الذى يقيم فى مدينة القرين وتحديد تحركاته وتنفيذ عملية الإعدام الميدانى بحقه يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 حيث أطلقوا عليه الرصاص فسقط مصابا باصابات بالغة وهو يصارع الموت إلى أن لقى مصرعه يوم الثلاثاء الموافق 14يوليو 2015 .

>