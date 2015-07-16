داعش يعدم مصورا تلفزيونيا عراقيا بالموصل

أفاد شهود عيان اليوم الخميس بإعدام مصور صحفى عراقى على يد تنظيم داعش وسط الموصل 400/كم شمال بغداد./

وقال الشهود إن عناصر تنظيم داعش أعدمت المصور الصحفى (جلاء العبادى ) فى قناة الموصلية المحلية بعد أن أقرت المحكمة الشرعية إعدامه رميا بالرصاص فى منطقة غابات الموصل .

وأشار المصدر إلى أن العبادى كان قد اعتقل من منزله الشهر الماضى من قبل التنظيم .

من جهة أخرى ، اقتحم مسلحون مجهولون اليوم منزل الاستاذ الجامعى محمد الطوابجى ونحروا زوجته وثلاثة من بناته وسرقوا مجوهراتهم فى منطقة الصديق شمالى الموصل .

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