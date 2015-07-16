أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يعدم مصورا تلفزيونيا عراقيا بالموصل

Google+ Print
داعش يعدم مصورا تلفزيونيا عراقيا بالموصل داعش يعدم مصورا تلفزيونيا عراقيا بالموصل
أفاد شهود عيان اليوم الخميس بإعدام مصور صحفى عراقى على يد تنظيم داعش وسط الموصل 400/كم شمال بغداد./

وقال الشهود إن عناصر تنظيم داعش أعدمت المصور الصحفى (جلاء العبادى ) فى قناة الموصلية المحلية بعد أن أقرت المحكمة الشرعية إعدامه رميا بالرصاص فى منطقة غابات الموصل .

وأشار المصدر إلى أن العبادى كان قد اعتقل من منزله الشهر الماضى من قبل التنظيم .

من جهة أخرى ، اقتحم مسلحون مجهولون اليوم منزل الاستاذ الجامعى محمد الطوابجى ونحروا زوجته وثلاثة من بناته وسرقوا مجوهراتهم فى منطقة الصديق شمالى الموصل .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365