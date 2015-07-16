ضبط أخطر تشكيل عصابى فى مجال سرقة الدراجات البخارية ومركبات التكاتك

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى مجال سرقة الدراجات البخارية ومركبات التكاتك.

وكان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، قيام كل من "محمود.ع" وشهرته "محمود عفاف" 18 سنة عاطل، ومقيم كوم أشفين- دائرة مركز قليوب، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4944 جنح قسم قليوب لسنة 2015، و"•محمد.ف" وشهرته "محمد لالا" 19 سنة عاطل، ومقيم بذات الناحية.. والمحبوس بقسم قليوب - على ذمة القضية رقم 4944 جنح قسم قليوب لسنة 2015 م – خطف شنطة، و"محمود م" وشهرته "محمود كوثر" 20 سنة عاطل ومقيم بذات الناحيه، بتكوينهم تشكيل عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات البخارية ومركبات التوك توك بالإكراه، ومن أسفل المنازل بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين فى أكمنة أعدت لذلك بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها.

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