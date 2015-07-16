زوج يقيم دعوى زنا ضد زوجته بعد ضبطها برفقة رجلين فى وضع مخل بالآداب

أقام "سعيد عادل" دعوى قضائية اتهم فيها زوجته بالزنا أمام مجمع محاكم الأسرة بالجيزة بعد ضبطها برفقه رجلين داخل منزلهما فى وضع مخل بالآداب ببولاق الدكرور.

حملت الدعوى رقم 9876 لسنة 2015 وذكر فيها: تزوجنا منذ سنة ونصف فكانت تعمل سكرتارية فى مكتب رئيسى بالعمل فى إحدى شركات الاتصالات، وارتبطت بها على الفور بعد التغلب على التحفظات التى لدى بشأن ملابسها وتصرفاتها، وبعد فترة أتممنا الزواج.

وأضاف: "كانت تتأخر فى العمل وعندما أسالها تقوم الدنيا وتتهمنى بالتخلف وعندما أطلب منها محاولة تقدير شعورى كرجل تعتبر ذلك نوعا من الأنانية لدى، وحاولت أن أكلم أهلها رفضوا واستمرت الخلافات بيننا طوال فترة زواجنا، إلى أن قامت بترك المنزل لمدة شهر دون أن تصارحنى بمكانها وبعدها عادت للمنزل".

واستكمل الزوج "سعيد": أصبح سلوكها فى آخر 3 شهور من زواجى بها مريبا، تأتى لها اتصالات هاتفية وتتحجج بأى شىء لتنزل وتتركنى وأسال عليها فى العمل يردوا بأنها تركته منذ ساعات، وعندما أتصل بها تقول لى خلاف ذلك، وأخيرا كانت المصيبة التى قسمت ظهرى وجعلتنى أكره كل النساء بسببها، بعد أن خانتنى وقمت بضبطها بعد مراقبتها بصحبة رجلين فى وضع مخل بالآداب.

يذكر أن الزوج كان قد حرر محضرا أمام قسم شرطة إمبابة فى 7 من إبريل الماضى اتهم زوجته بالزنا بعد ضبطها برفقة رجلين فى وضع مخل بالآداب.