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اليوم.. الإفراج عن 42 سيدة من الغارمات ضمن مبادرة السيسى

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اليوم.. الإفراج عن 42 سيدة من الغارمات ضمن مبادرة السيسى اليوم.. الإفراج عن 42 سيدة من الغارمات ضمن مبادرة السيسى
دعا المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية الإعلاميين والصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية لتغطية إجراءات الإفراج عن (42) سيدة من الغارمات، بسجن القناطر الخيرية. وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن فى قضايا تتعلق بعدم قيامهن بسداد ما يستحق عليهن للدائنين وبحث آلية سداد ديونهن والإفراج عنهن.

وقد أسفر ذلك البحث عن سداد مديونيات (42) من الغارمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنهن قبل عيد الفطر المبارك، حيث يأتى خروجهن فى صباح اليوم الخميس.

وأكد المكتب الإعلامى للرئيس أن هذه هى الدفعة الثانية من الغارمات التى يتم الإفراج عنها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بلا غارمات"، وقد أمر الرئيس بتسديد ديون السيدات الغارمات بسجن القناطر الخيرية ليقضين العيد مع أسرهن.

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مصر 365

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